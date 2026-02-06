Cerence: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cerence lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,570 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 126,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cerence einen Umsatz von 50,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at