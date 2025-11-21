Cerence stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cerence hat am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cerence ein EPS von -0,490 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cerence mit einem Umsatz von insgesamt 60,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,66 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,430 USD. Im Vorjahr waren -14,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Cerence 251,78 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 331,50 Millionen USD umgesetzt worden.

