CF Industries Holdings Inc. Q3 Income Climbs, Beats Estimates
(RTTNews) - CF Industries Holdings Inc. (CF) released a profit for its third quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $353 million, or $2.19 per share. This compares with $276 million, or $1.55 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $2.07 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 21.1% to $1.659 billion from $1.370 billion last year.
CF Industries Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $353 Mln. vs. $276 Mln. last year. -EPS: $2.19 vs. $1.55 last year. -Revenue: $1.659 Bln vs. $1.370 Bln last year.
