21.11.2025 06:31:44
CFN Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
CFN Enterprises hat am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 6,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CFN Enterprises 6,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
