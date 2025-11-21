CFN Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CFN Enterprises hat am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 6,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CFN Enterprises 6,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at