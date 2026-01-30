CGI A präsentierte Quartalsergebnisse

CGI A hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,05 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,95 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,08 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CGI A einen Umsatz von 3,79 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at