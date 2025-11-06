Chambal Fertilisers Chemicals präsentierte Quartalsergebnisse

Chambal Fertilisers Chemicals präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,19 INR. Im Vorjahresviertel hatte Chambal Fertilisers Chemicals 13,39 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64,13 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 43,46 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at