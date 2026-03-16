CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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16.03.2026 18:50:24
Changes to UK working habits push car park group into administration
National Car Parks hit by falling demand since the pandemic as people altered how they shopped and workedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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