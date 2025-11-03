Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
03.11.2025 06:17:00
Character.AI: US-Chatbots künftig mit Beschränkungen für Minderjährige
Mehrere Familien klagten, weil sie den Chatbots von Character.AI eine Rolle beim Suizid ihrer Kinder zuschreiben. Die Entwicklerfirma zieht nun Konsequenzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!