Charlies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Charlies hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Umsatzseitig wurden 7,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Charlies 1,6 Millionen USD umgesetzt.

