OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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21.04.2026 21:00:00
ChatGPT Images 2: Why OpenAI Built a New Image Model After Killing Sora
OpenAI's new AI image model isn't a side quest. It's the company's bet on the creative part of its super app future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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