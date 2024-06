Chefredakteur des 'Mindener Tageblatts' wechselt zum 'Weser-Kurier'

BREMEN (dpa-AFX) - Der Chefredakteur des "Mindener Tageblatts" in Nordrhein-Westfalen, Benjamin Piel, wechselt zum "Weser-Kurier" nach Bremen. Der 40-Jährige verstärke dort ab dem 1. Januar 2025 als Co-Chefredakteur die Chefredaktion, wie die Mediengruppe in Bremen am Mittwoch mitteilte. Auch das "Mindener Tageblatt" machte den Wechsel bekannt. Piel war seit sechs Jahren dort tätig. Man arbeite nun an einer Nachfolgeregelung.

Journalist Piel, der Träger des renommierten Theodor-Wolff-Preises ist, wird künftig gemeinsam mit Chefredakteurin Silke Hellwig (61) die Redaktion beim "Weser-Kurier" weiterentwickeln. Vom Medienhaus hieß es, man erweitere die Chefredaktion, um in herausfordernden Zeiten einen weitsichtigen und langfristigen Übergang zu garantieren. Hellwig ist seit Herbst 2011 Chefredakteurin. Mitglied der Chefredaktion ist zudem Michael Baltes.

Die verkaufte Auflage des "Weser-Kuriers" lag im ersten Quartal 2024 nach Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) bei 101 739 Exemplaren. Beim "Mindener Tageblatt" lag dieser Wert bei 22 289 Exemplaren./rin/DP/ngu