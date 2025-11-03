Chevron legte Quartalsergebnis vor

Chevron hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,67 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,17 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at