Chew a Aktie

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WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098

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31.08.2026 14:55:01

Chewy vs. Shopify: Stable Patterns vs. Rapid Acceleration in Quarterly Revenue

Chewy (NYSE:CHWY) primarily generates revenue by acting as an online retailer that sells roughly 100,000 unique items--including food, treats, prescribed medications, and everyday wellness supplies for domestic companion animals--supplied by thousands of partner brands across the United States.While simultaneously expanding its physical veterinary care practices into new locations and launching a consolidated private-label brand identity for pet essentials, it reported an operating margin of approximately 4.2% for the quarter ended May 3, 2026.Shopify (NASDAQ:SHOP) primarily generates revenue by providing software and related commercial services across multiple international regions, enabling global merchants to set up digital storefronts, manage physical inventory, process payments, and coordinate shipping logistics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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