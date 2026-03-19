Silver Spike Investment Aktie
WKN DE: A3CVUL / ISIN: US8281741020
|
19.03.2026 12:31:48
Chicago Atlantic BDC, Inc. Q4 Income Rises
(RTTNews) - Chicago Atlantic BDC, Inc. (LIEN) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $8.27 million, or $0.36 per share. This compares with $7.99 million, or $0.35 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.5% to $14.23 million from $12.65 million last year.
Chicago Atlantic BDC, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.27 Mln. vs. $7.99 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.35 last year. -Revenue: $14.23 Mln vs. $12.65 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silver Spike Investment Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Silver Spike Investment Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Silver Spike Investment Corp Registered Shs
|10,10
|2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen schwächer -- Wall Street mit negativem Handelsschluss -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische und der deutsche Leitindex bewegten sich im Minus. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.