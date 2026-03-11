Chicony Electronics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chicony Electronics präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,32 TWD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 23,08 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 12,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chicony Electronics 26,24 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 9,05 TWD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Chicony Electronics ein Gewinn pro Aktie von 12,43 TWD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5,73 Prozent auf 101,48 Milliarden TWD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 95,66 Milliarden TWD gelegen.

Redaktion finanzen.at