China: Caixin-Dienstleisterstimmung hellt sich unerwartet stark auf

PEKING (dpa-AFX) - Für die zuletzt schwächelnde Konjunktur in China gibt es einen Lichtblick im Bereich Dienstleistungen. Im Dezember ist das vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsbarometer für Dienstleister den dritten Monat in Folge gestiegen. Der Indexwert legte zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 52,9 Zähler zu, wie Caixin am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur eine leichte Verbesserung auf 51,6 Punkte erwartet.

Der Indexwert stieg damit weiter über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. Bereits am Sonntag hatte sich ein ähnlicher Indikator verbessert. Der vom nationalen Statistikamt ermittelte Indexwert für die Stimmung unter den Dienstleistern war im Dezember leicht um 0,2 Punkte auf 50,4 Zähler gestiegen.

Während der staatliche Indexwert eher die Stimmung in großen Staatsbetrieben abbildet, hat der Caixin-Index eher die kleineren, privaten Unternehmen im Blick. Im Vergleich zum Dienstleistungssektor liegen die Stimmungswerte für Chinas Industriebetriebe niedriger und verharrten zuletzt teilweise unter der Expansionsschwelle.

Die politische Führung in Peking stemmt sich seit Monaten mit zahlreichen Hilfen gegen die schwache Konjunktur in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Unter anderem soll der kriselnde Immobilienmarkt stabilisiert werden, da er einen erheblichen Teil der Wirtschaft ausmacht./jkr/jsl/jha/