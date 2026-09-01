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01.09.2026 06:31:29
China CSSC A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
China CSSC A hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,68 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China CSSC A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat China CSSC A mit einem Umsatz von insgesamt 48,22 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 97,07 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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