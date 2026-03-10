Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
10.03.2026 07:16:02
China exports surge despite Trump tariffs
Official data shows shipments rose by 20% this year with growth in European and other Asia markets.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!