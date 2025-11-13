China Motor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

China Motor stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,48 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 7,58 Milliarden TWD – das entspricht einem Abschlag von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,37 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at