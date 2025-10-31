China National Software Service legte Quartalsergebnis vor

China National Software Service hat am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CNY gegenüber -0,080 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 955,9 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 936,6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at