China Resources Double-Crane Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Resources Double-Crane Pharmaceutical hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,36 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Resources Double-Crane Pharmaceutical 0,340 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 2,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at