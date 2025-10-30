|
30.10.2025 06:23:39
China schickt drei Astronauten ins All
PEKING (dpa-AFX) - China schickt erneut drei Astronauten ins All. An Bord der Raumkapsel "Shenzhou 21" sollen sie an diesem Freitag zur Raumstation "Tiangong" starten, wie die chinesische Raumfahrtbehörde mitteilte. Der Start vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ist für 23.44 Uhr Ortszeit (16.44 Uhr MEZ) geplant. Kommandant ist Zhang Lu, der bereits 2023 mit "Shenzhou 15" im All war. Begleitet wird er von Wu Fei und Zhang Hongzhang, die beide erstmals ins All fliegen. Die drei Astronauten sollen die derzeitige Besatzung der "Tiangong" ablösen. Die Mission ist Teil von Chinas langfristigen Weltraumplänen, zu denen auch eine bemannte Mondlandung bis 2030 gehört./jpt/DP/zb
Letzte Top-Ranking Nachrichten
