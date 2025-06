China: Stimmung in großen Industriebetrieben hellt sich wie erwartet auf

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in den großen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetrieben hat sich im Mai trotz des Handelskonflikts mit den USA verbessert. Der Einkaufsmanagerindex sei im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 49,5 Zähler gestiegen, teilte das Statistikamt am Wochenende in Peking mit. Volkswirte hatten diese Entwicklung erwartet.

Allerdings bleibt der Wert damit unter der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte über der Marke deutet auf Wachstum hin. Im Dienstleistungssektor trübe sich die Stimmung hingegen leicht ein, blieb aber über der Expansionsschwelle.

Zuletzt hatte sich das Verhältnis von Peking und Washington eingetrübt. Am Sonntag reagierte die chinesische Regierung auf Aussagen von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zur Lage im Indopazifik-Raum mit starker Kritik. Einen Tag zuvor hatte US-Präsident Donald Trump zudem eine Zollerhöhung für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent des Warenwerts angekündigt./he