China Three Gorges Renewables (Group) A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Three Gorges Renewables (Group) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,08 CNY. Im letzten Jahr hatte China Three Gorges Renewables (Group) A einen Gewinn von 0,030 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,30 Prozent auf 7,84 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,36 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,070 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 7,16 Milliarden CNY taxiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,250 CNY. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,250 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,18 Prozent auf 26,29 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 23,64 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,258 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 26,38 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

