Chinas Anta Sports erwägt Puma-Übernahme - Agentur

DOW JONES--Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports Products gehört einem Medienbericht zufolge zu den Unternehmen, die eine mögliche Übernahme des Wettbewerbers Puma prüfen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet, könnte Anta sich mit einer Private-Equity-Firma zusammenschließen, sollte das Unternehmen beschließen, das Vorhaben voranzutreiben.

Die Puma-Aktie notiert vorbörslich 13 Prozent im Plus.

Das chinesische Bekleidungsunternehmen Li Ning habe Bloomberg zufolge Finanzierungsoptionen mit Banken erörtert und einen ersten Blick auf Puma geworfen. Puma könnte auch Interesse des japanischen Wettbewerbers Asics auf sich ziehen, berichtet Bloomberg.

Li Ning teilte Bloomberg gegenüber mit, das Unternehmen konzentriere sich weiterhin auf das Wachstum und die Entwicklung der eigenen Marke. Anta, Puma, Asics und Pumas größter Aktionär Artemis hätten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme reagiert, so Bloomberg.

Puma wollte den Bloomberg-Bericht Dow Jones Newswires gegenüber nicht kommentieren.

November 27, 2025 02:46 ET (07:46 GMT)