Chinese Universe Publishing and Media: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chinese Universe Publishing and Media hat am 29.04.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2,15 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chinese Universe Publishing and Media 2,48 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Experten hatten einen Gewinn von 0,363 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,63 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at