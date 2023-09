Chinesischer Elektroautobauer Xpeng strebt auf den deutschen Markt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der chinesische Elektroautobauer Xpeng will auf den deutschen Markt. Nach drei Jahren Geschäftstätigkeit bereite man nun den Eintritt in einen der wettbewerbsintensivsten Automobilmärkte der Welt vor, erklärte die Gesellschaft anlässlich der IAA Mobility.

Der Volkswagen-Konzern hatte sich vor kurzem mit 5 Prozent an dem Elektroauto -Start-up XPeng beteiligt. Mit der Investition in Höhe von 700 Millionen US-Dollar will das deutsche Unternehmen seine Position auf dem chinesischen Automarkt stärken.

"Der heutige Tag ist ein wichtiger Schritt auf unserer internationalen Expansionsreise", sagt Brian Gu, Vice Chairman und Co-President des chinesischen Konzerns. "Xpeng betritt einen der wettbewerbsintensivsten Automobilmärkte der Welt, mit Kunden, die die absolut höchsten Standards erwarten; wir wollen ein neues Niveau an Raffinesse mit beeindruckender Technologie einführen, das die neue Ära der intelligenten Mobilität definieren wird", so der Manager weiter.

Xpeng hat seinen Hauptsitz im chinesischen Guangzhou und Amsterdam und verfügt über weitere Büros in Peking, Shanghai und im Silicon Valley.

