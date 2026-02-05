Chipotle Mexican Grill B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chipotle Mexican Grill B gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,98 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,85 Milliarden USD umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,14 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill B im vergangenen Geschäftsjahr 11,93 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill B 11,31 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at