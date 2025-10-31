Chipotle Mexican Grill: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chipotle Mexican Grill lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 3,00 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at