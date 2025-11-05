Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
05.11.2025 11:46:00
Chipotle Stock Has Cratered. Time to Buy?
After a rough year for the stock, the latest quarterly update from Chipotle pushed shares even lower. As of this writing, the market has knocked Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) down more than 20% since its Oct. 29 report, and the year-to-date return sits deep in the red, with shares down nearly 50%.The move comes as management lowered its already disappointing full-year outlook for comparable-restaurant sales, putting the forecast in negative territory. As far as the top line goes for Q3, the fast-casual restaurant operator did post growth. But it was the composition of that growth -- and the guidance -- that ultimately spooked investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu Time Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.