Chipwert gekauft: Diese Unternehmen hat Warren Buffetts Berkshire Hathaway im dritten Quartal im Portfolio

Im vergangenen Quartal blieb das Orakel von Omaha seinen Lieblingsunternehmen treu. Neu hat es ein Unternehmen aus der Chipindustrie ins Portfolio geschafft.

Vierteljährlich sind institutionelle Investoren, die Anlagen über einem Wert von 100 Millionen US-Dollar halten, dazu verpflichtet, gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) über diese Auskunft zu geben. Auch das 13F-Formular von Warren Buffett ist öffentlich einsehbar und wurde am 14. November 2022 veröffentlicht. Stand der Daten ist der 30. September 2022. Warren Buffetts Berkshire Hathaway ist für Langfrist-Investments bekannt. Im vergangenen Quartal hat der Altmeister sich jedoch noch einmal den hohen Ölpreis zu Nutze gemacht und sich weiter mit Öl -Aktien eingedeckt. Daneben öffnete sich der Starinvestor einem wichtigen Unternehmen aus der Chipindustrie. Insgesamt macht das trübe Marktumfeld auch dem Anlagevehikel Berkshire zu schaffen. So fiel die B-Aktie der Holdinggesellschaft im Herbst auf den tiefsten Stand seit 18 Monaten. Davon hat sich der Börsenstar jedoch offenbar nicht beirren lassen, sondern sein Portfolio entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Im folgenden Ranking werden die Top 15 der Aktien vorgestellt, die den größten Anteil im Depot der Buffett-Holding ausmachen. Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Photo by Alex Wong/Getty Images,Adam Jeffery/CNB/CNBCU/Photo Bank via Getty Images,Paul Morigi/Getty Images for Fortune/Time Inc,istockphoto / EdStock