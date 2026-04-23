Chokhani Securities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chokhani Securities hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 14,08 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chokhani Securities 4,32 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,22 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,12 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,35 INR gegenüber 15,37 INR je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 20,11 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Chokhani Securities einen Umsatz von 14,42 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at