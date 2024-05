Cholamandalam Investment and Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cholamandalam Investment and Finance hat am 30.04.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 12,68 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cholamandalam Investment and Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 10,40 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 54,99 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 43,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 11,99 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 28,18 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

In Sachen EPS wurden 41,17 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cholamandalam Investment and Finance 32,42 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 194,20 Milliarden INR gegenüber 128,84 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 39,73 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 98,47 Milliarden INR gelegen.

