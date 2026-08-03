CHUDENKO legte Quartalsergebnis vor

CHUDENKO veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 65,56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 61,80 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CHUDENKO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 44,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at