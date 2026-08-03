|
03.08.2026 06:31:29
CHUDENKO legte Quartalsergebnis vor
CHUDENKO veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 65,56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 61,80 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CHUDENKO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 44,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!