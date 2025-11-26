Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
|
26.11.2025 10:00:23
Citigroup hires Nomura, Wells Fargo traders in foreign-exchange business push across Asia
[SINGAPORE] Citigroup has hired seven personnel, including former traders from Nomura International and Wells Fargo, to boost its foreign-exchange business in Asia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
