Nomura Holdings Aktie

Nomura Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 10:00:23

Citigroup hires Nomura, Wells Fargo traders in foreign-exchange business push across Asia

[SINGAPORE] Citigroup has hired seven personnel, including former traders from Nomura International and Wells Fargo, to boost its foreign-exchange business in Asia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nomura Holdings Inc.mehr Nachrichten