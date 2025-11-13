Citizen Watch gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Citizen Watch hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,03 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Citizen Watch ein EPS von 15,32 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Citizen Watch 83,97 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at