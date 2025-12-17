Cizzle Brands legte Quartalsergebnis vor

Cizzle Brands hat sich am 15.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cizzle Brands mit einem Umsatz von insgesamt 3,3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 18,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at