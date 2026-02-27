27.02.2026 06:31:29

CK Solution stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CK Solution präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1030,55 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 914,82 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 84,79 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,86 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3310,530 KRW. Im Vorjahr waren 1811,87 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CK Solution 289,24 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 295,77 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:50 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
09:50 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen