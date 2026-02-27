CK Solution stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CK Solution präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1030,55 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 914,82 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 84,79 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,86 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3310,530 KRW. Im Vorjahr waren 1811,87 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CK Solution 289,24 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 295,77 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at