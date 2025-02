Clariant-Aktie tiefer: Kartellvorwürfe gegen Clariant? Schweizer Chemiekonzern wehrt sich

Clariant sei eines von vier Unternehmen, die von Totalenergies in einer am Dienstag bei einem Amsterdamer Gericht eingereichten Klage beschuldigt werden, teilte der Konzern mit. Demnach fordert der französische Energiekonzern in der Klage Schadenersatz in Höhe von 625 Millionen Euro im Zusammenhang mit Ethylenverkäufen, die seiner Ansicht nach gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen haben.

"Clariant weist die Anschuldigung entschieden zurück und wird seine Position in dem Verfahren mit Nachdruck verteidigen", teilte das Unternehmen mit. Es habe Beweise dafür, dass das Verhalten der Parteien keine Auswirkungen auf den Markt gehabt habe.

Weder Clariant noch Totalenergies waren umgehend für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Clariant-Aktie verliert an der SIX zeitweise 2,75 Prozent auf 10,50 CHF, für Totalenergies geht es in Frankfreich 0,28 Prozent auf 57,60 Euro nach oben.

