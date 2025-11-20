|
20.11.2025 08:15:00
Clariant Catalysts wins twice at Prestigious Gulf Energy Information Excellence Awards 2025
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced that it received two awards at the 2025 Gulf Energy Information Excellence Awards. The company won “Best Catalyst Technology” for its chromium-free HySat catalyst platform for hydrogenation processes and shared the “Best Petrochemical Technology” prize with its partner Linde for their jointly developed EDHOX Technology. Moreover, Clariant was selected as a finalist for its StyroMax UL-100 catalysts and VIVAZ services in the categories “Best Catalyst Technology” and “Best Health, Safety or Environmental Contribution (Upstream),” respectively. The award ceremony was held at a gala event on October 16, 2025, in Houston, Texas.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
