Clean Energy Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Clean Energy Technologies hat am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,47 USD gegenüber -0,450 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 220,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at