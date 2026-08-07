Clear Secure A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Clear Secure A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Clear Secure A im vergangenen Quartal 277,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clear Secure A 219,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at