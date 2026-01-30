Cliffmont Resources legte Quartalsergebnis vor

Cliffmont Resources hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at