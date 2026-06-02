Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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02.06.2026 22:02:30

Cliffwater’s flagship private credit fund hit with 17% redemption requests

Fund with net assets of $31bn aimed at retail investors limits withdrawals in latest sign of exodus from sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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