Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
02.06.2026 22:02:30
Cliffwater’s flagship private credit fund hit with 17% redemption requests
Fund with net assets of $31bn aimed at retail investors limits withdrawals in latest sign of exodus from sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!