Cloud-Komplexität erhöht den Bedarf an fachlicher Unterstützung in der Schweiz

Das wachsende Vertrauen von Schweizer Unternehmen in komplexe Multi-Cloud-Lösungen erhöht derzeit die Nachfrage nach Services für das Cloud-Management. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud — Data Center Services Switzerland" kommt zu dem Schluss, dass die Beliebtheit des Multi-Cloud-Ansatzes in der Schweiz auf das Ziel zurückzuführen ist, Redundanzen zu minimieren und Ausfallzeiten zu vermeiden. Die Komplexität solcher Umgebungen führt zu einer wachsenden Nachfrage nach umfassenden Cloud-Management-Leistungen, so die ISG-Studie.

"Die Schweizer Nachfrage nach Cloud-Management-Services, branchenspezifischen Plattformen und Site Reliability Engineering (SRE)-Lösungen wächst derzeit kontinuierlich", sagt Uwe Ladwig, Geschäftsführer von ISG in der Schweiz. "Service-Provider können Unternehmen dabei helfen, die Verteilung von Workloads effizient zu evaluieren und maßgeschneiderte Infrastrukturlösungen anzubieten."

Der Wettbewerb zwischen den Anbietern von hybriden IT-Services und Colocation-Diensten in der Schweiz wird sich laut ISG voraussichtlich verschärfen, da die Unternehmen zunehmend nach Lösungen suchen, die sowohl flexibel als auch sicher sind. Der Studie zufolge ist die Schweiz für Hybrid-Cloud-Managed-Services eine der führenden Nationen in Europa. Zugleich wenden sich Handelsunternehmen, Banken und Versicherungen, der Gesundheitssektor und öffentliche Verwaltungen an Colocation-Anbieter, um deren Services zu nutzen und ihre Infrastruktur in deren Rechenzentren zu verlagern, so ISG weiter.

Die Gründe für diese Migrationen sind vielfältig. Laut der ISG-Studie versprechen sich Schweizer Unternehmen bei Colocation-Anbietern eine verbesserte Betriebssicherheit, die Einhaltung von Compliance-Anforderungen und die schnelle Bereitstellung einer sicheren weltweiten Vernetzung. Darüber hinaus bieten einige Anbieter hochmoderne IT-Infrastrukturlösungen an, die sich einfach skalieren lassen und die Grundlage für eine hybride Cloud bilden, heißt es in der Studie.

Zudem stellt ISG zufolge Nachhaltigkeit für Schweizer Unternehmen ein zunehmend wichtiges Thema dar. So müssen Schweizer Rechenzentren bis 2030 klimaneutral sein, so die Studie.

"Grüne Technologien, Energierückgewinnungssysteme, der Einsatz von grüner Energie sowie deren Überwachung und Optimierung sind in der Schweiz bald verpflichtend", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Dies ist ein herausforderndes Ziel, das viele Schweizer Unternehmen ohne die Unterstützung von Colocation-Dienstleistern nur schwer erreichen können."

Die Studie geht zudem der Frage nach, warum große globale Systemintegratoren derzeit Kunden an kleinere und mittelständische Dienstleister verlieren.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen Schweizer Unternehmen bei Private-/Hybrid-Cloud-Lösungen sowie Rechenzentrums-Services bietet das ISG Provider Lens™ Focal-Points-Briefing hier. Es beinhaltet auch Themen wie den Fachkräftemangel und künstliche Intelligenz (KI) sowie ISG-Empfehlungen zum Umgang mit diesen Herausforderungen.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud — Data Center Services Switzerland 2024" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 67 Anbietern in fünf Marktsegmenten (Quadranten): "Managed Services – Large Accounts”, "Managed Services – Midmarket", "Managed Hosting – Large Accounts", "Managed Hosting – Midmarket" und "Colocation Services".

Die Studie stuft Swisscom in allen fünf Marktsegmenten als "Leader" ein, während Atos, Aveniq, Bechtle, CONVOTIS, ELCA/EveryWare, Green, Kyndryl, MTF und ti&m in je zwei Quadranten als "Leader" bezeichnet werden. Accenture, Axians, BitHawk, Capgemini, Digital Realty, Equinix, Netcloud, NTS Workspace, NTT GDC, STACK Infrastructure, TCS, T-Systems, UMB und Wipro sind "Leader” in je einem Segment.

Zudem werden CANCOM, HCLTech and Rackspace Technology in je einem Quadranten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Im Bereich "Customer Experience" wurde Green unter den Serviceanbietern von Private/Hybrid Cloud – Data Center Services als globaler "ISG CX Star Performer 2024" ausgezeichnet. Green hat in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer" in Sachen Kundenzufriedenheit die höchsten Werte erzielt. Die Umfrage ist Teil des ISG Star of Excellence™-Programms, eines führenden Qualitätswettbewerbs für die Technologie- und Business-Services-Branche.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei CONVOTIS , ELCA/EveryWare und Green zum Download bereit.

Die Studie "ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud — Data Center Services Switzerland 2024" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

