Network Associates Aktie
WKN DE: 894606 / ISIN: US6409381067
|
30.10.2025 22:30:43
Cloudflare Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - Cloudflare, Inc. (NET) on Thursday reported third-quarter net loss of $1.3 million or $0.00 per share, compared to $15.3 million or $0.04 per share last year.
Adjusted net income was $102.6 million or $0.27 per share, compared to $72.6 million or $0.20 per share in the third quarter of 2024.
Total revenue of $562.0 million, representing an increase of 31% year-over-year from $430.1 million.
Looking forward to the fourth quarter, the company expects revenue of $588.5 million to $589.5 million and adjusted income per share of $0.27.
For the full year fiscal 2025, the company expects revenues of $2.142 billion to $2.143 billion and adjusted income per share of $0.91.
The company also announced that CJ Desai will step down as President of Product & Engineering, effective November 7, 2025 to accept the role of Chief Executive Officer at another publicly-traded company.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Network Associates Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Network Associates Inc.mehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.