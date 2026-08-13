CLUSTER TECHNOLOGY gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CLUSTER TECHNOLOGY stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 2,12 JPY gegenüber 6,30 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat CLUSTER TECHNOLOGY mit einem Umsatz von insgesamt 290,1 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 313,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,53 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at