CNS legte Quartalsergebnis vor

CNS lud am 10.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 48,76 JPY, nach 47,27 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat CNS mit einem Umsatz von insgesamt 1,96 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at