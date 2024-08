Coca-Cola Icecek: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Coca-Cola Icecek hat am 19.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,93 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola Icecek 0,850 TRY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 36,60 Milliarden TRY gegenüber 23,27 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at