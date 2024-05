Code Chain New Continent legte Quartalsergebnis vor

Code Chain New Continent hat am 20.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Code Chain New Continent ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.

